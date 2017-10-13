Слідчі знайшли новий доказ у справі про вбивство шведської журналістки Кім Волл

Слідчі у Данії знайшли імовірний новий доказ у справі про вбивство шведської журналістки Кім Волл — пилу. Знахідку було виявлено у затоці поблизу Копенгагена, неподалік від місця, де виявили частини тіла вбитої, повідомили у поліції в четвер, 12 жовтня, повідомляє DW.

У цьому місці пролягав маршрут приватного підводного човна винахідника Петера Мадсена, якого підозрюють у вбивстві журналістки. Маршрут перевірили водолази поліції.

Мадсену вже висунули попередні звинувачення у навмисному вбивстві, але своєї вини винахідник не визнає. Востаннє Волл бачили 10 серпня у Данії, коли вона сідала на підводний човен Nautilus разом із Мадсеном. Журналістка готувала репортаж про найбільшу у світі саморобну субмарину, яка того ж дня потонула. Мадсен, який врятувався, спочатку заявив, що перед цим висадив Волл на берег, але потім стверджував, що жінка загинула на борту човна через нещасний випадок - падіння їй на голову важкого люка.

Поліція не виявила ознак пошкодження черепа на відрізаній голові журналістки. Мадсен повідомив поліції, що викинув тіло за борт у бухті на південь від Копенгагена у стані шоку. Згодом у затонулій субмарині було знайдено кров, одяг та спідню білизну убитої журналістки.