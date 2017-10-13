Tesla оголосила про відкликання 11 тисяч електрокарів Model X

11 тисяч електрокарів Model X, які виготовили в період з жовтня 2016 по серпень 2017 року, відкликали. Про таке рішення компанії Tesla повідомляє Tech Crunch.

Причина відкликання - можливі проблеми з задніми сидіннями в автомобілях, які були виявлені під час перевірок. Основна проблема криється в кабелі, який контролює складання двох задніх сидінь, передає Еспресо.

Відзначається, що задні сидіння можуть скластися в момент ДТП. Від власників цих електрокарів поки скарг на проблеми із задніми кріслами в Model X не надходило.

"Ми робимо це (відкликання) як захід обережності, тому що в польових умовах випробувань поки що не фіксували таких подій", - прокоментували в компанії.

Поки, до розгляду ситуації, компанія Tesla закликала своїх покупців не садити одночасно двох дорослих осіб на заднє ліве сидіння або в центрі до моменту, поки проблема не буде виправлена.