Трамп оголосив більш жорстку політику щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, що регулює контроль за виконанням Іраном цієї угоди.
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Білому домі, передає Європейська правда.
Трамп, назвавши уряд Ірану фанатичним режимом, відмовився продовжувати затвердження міжнародної ядерної угоди.
"Ми не можемо і не будемо робити це затвердження", - сказав він.
За його словами, він направив угоду Конгресу США та проведе консультацію із союзниками про те, як її змінити.
"У випадку, якщо ми не зможемо вирішити проблему у співпраці з Конгресом і нашими союзниками, то ця угода буде припинена", - сказав Трамп.
Він наголосив, що новий підхід до ядерної угоди є частиною загальної стратегії боротьби з іранською "диктатурою".
Трамп також анонсував введення санкцій США проти військових Революційної гвардії Ірану, яких він назвав прихильниками міжнародного терору.
Раніше повідомлялось, що Трамп відмовився ратифікувати ядерну угоду з Іраном.