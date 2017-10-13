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Маргарет Тетчер, британський політик, 71-й прем'єр-міністр Великої Британії

Трамп оголосив більш жорстку політику щодо Ірану

13 жовтня, 2017 - 22:02
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, що регулює контроль за виконанням Іраном цієї угоди.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Білому домі, передає Європейська правда.

Трамп, назвавши уряд Ірану фанатичним режимом, відмовився продовжувати затвердження міжнародної ядерної угоди.

"Ми не можемо і не будемо робити це затвердження", - сказав він.

За його словами, він направив угоду Конгресу США та проведе консультацію із союзниками про те, як її змінити.

"У випадку, якщо ми не зможемо вирішити проблему у співпраці з Конгресом і нашими союзниками, то ця угода буде припинена", - сказав Трамп.

Він наголосив, що новий підхід до ядерної угоди є частиною загальної стратегії боротьби з іранською "диктатурою".

Трамп також анонсував введення санкцій США проти військових Революційної гвардії Ірану, яких він назвав прихильниками міжнародного терору.

Раніше повідомлялось, що Трамп відмовився ратифікувати ядерну угоду з Іраном.

Джерело: Європейська правда
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