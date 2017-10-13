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У МЗС Румунії назвали бажані умови для нацменшини в Україні

13 жовтня, 2017 - 15:02
Photo Vadim Ghirda

Під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України, очільник відповідного відомства Румунії заявив, що Україна, як і інші країни, має забезпечити такі ж умови для навчання національних меншин, як в Румунії. Теодор Мелешкан нагадав і про українську діаспору в його країні, передає УНН.

"Українська меншина в Румунії має 51 тис осіб, з яких 4 тисячі вчаться на рідній мові у 90 учбових закладах з сіл, де українці є важливим фактором. Ми б хотіли, щоб всі країни та Україна могли здійснити такі умови, як ми в Румунії", - зазначив Т.Мелешкан.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали попереджального листа голові МЗС України через новий закон про освіту.

Нагадаємо, посол Угорщини сподівається на знаходження спільних рішень щодо українського закону про освіту.

 

 

Джерело: УНН
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