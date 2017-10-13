У Південній Кореї заявили, що серія землетрусів у КНДР є наслідком ядерних випробувань

Низка зсувів та землетрусів біля ядерного випробувального майданчика Північної Кореї, найімовірніше, означає, що шосте і найбільше ядерне випробування країни дестабілізувало регіон, і цей майданчик не можна більше використовувати для випробування ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters із посиланням на експертів.

"Серія землетрусів викликала підозри в експертів і спостерігачів, що останнє випробування, як стверджує КНДР, водневої бомби могло завдати шкоди гірській місцевості у північно-західній частині країни, де були проведені всі шість ядерних випробувань Північної Кореї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у п’ятницю вранці зафіксований ще один невеликий землетрус біля випробувального майданчика КНДР, але на відміну від землетрусів, пов'язаних з ядерними випробуваннями, цей, напевно, не був наслідком людської діяльності, передає Укрінформ.

Землетрус став останнім у ланцюзі щонайменше трьох поштовхів, які можна було спостерігати після ядерного випробування КНДР 3 вересня.

За даними Південнокорейської метеорологічної адміністрації, землетрус у п'ятницю мав магнітуду 2,7, його епіцентр був на глибині 3 км у провінції Північний Хамгьон у КНДР. Геологічна служба США (USGS) повідомила, що магнітуда становила 2,9.

"Я думаю, що регіон Пунгері наразі зазнав сильного удару. Якщо у цьому регіоні відбудеться ще одне випробування, це може спричинити загрозу радіоактивного забруднення", - заявив головний науковий співробітник Південнокорейського сейсмологічного інституту Кім Со Гу.

За даними 38 North - базованого у Вашингтоні проекту, який моніторить ситуацію у Північній Кореї, - після шостого випробування на супутникових знімках було виявлено численні зсуви на всьому ядерному полігоні.

"Пунгері став майданчиком для ядерних випробувань Північної Кореї тому, що ця територія вважалася стабільною, і в минулому тут нечасто можна було побачити струси", - сказав Хон Тхе Гьон, професор з науки про Землю сеульського університету Йонсей.

Він додав, що нещодавні невеликі землетруси свідчать про те, що випробування можуть спричинити деформацію земної кори.