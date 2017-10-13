У Рівне приїхали лірники з України, Польщі та Білорусі

У Рівному розпочався лірницький фестиваль. Дійство стало традиційним і цьогоріч об’єднало учасників не лише з України, а й Білорусі та Польщі. Вже завтра музиканти, які відтворюють давню традицію мандрівних співців, гратимуть біля церков та на майданах міста.

Фестиваль відбувається вже вчетверте, розповідає директор та організатор «Лірницької Покрови у Рівному» Віктор Ковальчук. За його словами, для цього є всі передумови. Адже на Рівненщині ще є очевидці, які бачили та слухали останніх волинських лірників – Івана Власюка та Івана Верховця. Крім того, цьогоріч досвідчені музиканти вперше привезли своїх учнів. Навчаються вони в Києві, але родом із Рівного. Один із них виконував пісню Івана Власюка. Тож до реконструкції лірництва є інтерес.

Загалом ця музична традиція дуже давня. Колісну ліру знали ще у VIII—XIX століттях. На ній грали в Мавританії, а потім по всій Європі. Це був пастуший інструмент, по тому — придворний, а потім — мандрівних співців. Тим шляхом він прийшов і в Україну, розповідають науковці.

Водночас на «Лірницьку Покрову в Рівному» приїхали і музиканти з Польщі. На думку деяких дослідників, до них ця традиція прийшла зі Сходу, тобто з України.

«Лірники з Західної України знали і польські пісні. Коли бували у тих краях, то виконували їх на католицькі свята. Взагалі вони ходили і до Вільнюса, і до Варшави та Кракова, - розповідає рівненський лірник Андрій Ляшук. – У 30-ті роки минулого століття на території, яка вже була радянською, влада переслідувала кобзарів та лірників, вважаючи їх ідеологічними диверсантами. А Польща навпаки ставилася до них дуже лояльно. Очевидно, саме тому ця традиція у нас не була знищена. Навіть в часи німецької окупації мандрівних співців не чіпали. Так, є фотографія, зроблена на території Західної України, де видно, як солдати слухають лірника. А ще я читав, що у Польщі було добрим знаком було запросити лірника на весілля. Вважалося, що це на щасливе життя. Його гра була, наче благословення в церкві».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне