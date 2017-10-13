У Шацьку на Волині відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого на сході Сергія Мокренка

Загибель на сході Сергія Мокренка стала справжнім потрясінням для мешканців Шацького району, адже з початку неоголошеної війни втрати якось оминали район. Хоча загалом Волинська область втратила вже до двох сотень бійців... Чотири дні тривав траур у Шацькому районі. Сергій Мокренко був вмотивованим патріотом, він був на Майдані, де стояв на передовій, отримав контузію від світлошумової гранати, з перших днів на неоголошеній війні на сході. Служив у «Правому секторі», живим вийшов з Іловайського котла, був важко поранений, був у Пісках, потім на рік повернувся додому. Опісля — служба в «Азові», а останнє місце служби — 54 окрема механізована бригада. У грудні знову був поранений, тому й повернувся на короткий термін у Шацьк. Але не міг тут бачити, як люди живуть у паралельному світі з війною, бо йому територіальна цілісність держави була не просто словами. Загинув під Світлодарськом.

На меморіальній дошці, відкритій на приміщенні Шацької школи, написані слова, сказані цим молодим воїном: «Я так любив Україну, що готовий воювати за неї вічно». На відкритті дошки були представники влади, друзі Сергія, його мама. Говорили правильні слова. Проте незадовго до цієї печальної, і водночас урочистої події стало відомо, що мамі Сергія не знайшлося земельної ділянки у Шацькому районі, яка їй належна за законом, як маленька компенсація після втрати сина. Запропонували ділянку аж в іншому районі... Після того, як про цю ситуацію стало відомо широкій громадськості, було знайдено варіант отримання таки мамою героя ділянки для садівництва – після того, як буде сформований перелік ділянок, які можна буде передати у приватну власність на території Шацької селищної ради. Бо пам ятна табличка- це гарний привід для вшанування загиблого, який є зразком патріота і воїна, але не менш важливо допомагати вижити його родині.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк