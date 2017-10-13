У Вінниці презентували прем’єру фільму "Тримай біля серця"

Прем’єрний показ соціальної драми режисера Валерія Шалиги про сучасні події на сході відбувся сьогодні у одному з найбільших кінотеатрів Вінниці. На презентацію кінострічки «Тримай біля серця» зібралася вся акторська трупа, а це більше півсотні осіб. Подивитися на себе з екранів прийшли і нацгвардійці, які були задіяні у масових сценах, і ветерани АТО, котрі виступили консультантами знімальної групи. І хоча під час показу кілька разів вимикали світло, на загальну атмосферу це не вплинуло. Прем’єра відбулася, а глядачі мали унікальну можливість з перших уст почути цікаві розповіді про знімальний процес і головні секрети презентованого фільму.

«Щодня на знімальному майданчику працювали волонтери, які виконували свою роботу безкоштовно, у цьому напевно головна особливість фільму, відзнятого у Вінниці. Все було дуже по-сімейному. Поруч з акторами працювали ветерани АТО – Роман Смішний та Андрій Гишпаль, які не тільки допомагали нам створити реалістичну картину – війну, яка відбувається зараз на сході, але й забезпечували експонатами – доставляли їх з передової, так би мовити, з жару-пилу, – розповідає Валерій Шалига. – Головне завдання, яке я ставив перед собою, це створити достойне українське кіно про наших українських героїв. Ми щодня дивимося на героїв американських, європейських, навіть, російських фільмів. А де ж українські? Так, знімати кіно в Україні – це дорого. Середній бюджет українського фільму, який зараз проходить на пітчингу, складає 20–25 мільйонів гривень. Та оскільки «Тримай біля серця» знімали у Вінниці і міськрада допомагала організовувати зйомки на різних майданчиках і локаціях, зйомки обійшлися значно дешевше».

Знімали кінострічку влітку минулого року у Вінниці і на території військової частини 3028, що під Калинівкою. Потім був довгий монтажний період. Фільм складається з двох частин і триває дві з половиною години. Головного героя – офіцера, який добровольцем пішов воювати в зону АТО, – зіграв актор театру на Подолі Ігор Волков.

«Найбільше зачепило, врадило і надихнуло те, що на знімальному майданчику ми працювали поруч з реальними учасниками АТО, переграти чи недограти – не можна було, все мало відбуватися реалістично, без прикрас, – розповідає Ігор Волков. – Окремі сцени в фільмі вийшли настільки делікатними і трепетними, що назавжди залишаться у пам’яті. Моя роль важка і відповідальна. Це мій невеликий вклад у перемогу, за яку щодня борються наші хлопці на передовій».

Продюсери фільму кажуть, що після Вінниці фільм «Тримай біля серця» планують презентувати в обласних центрах України та столиці. Також демонстрація кінокартини відбудеться на передової і у військових шпиталях, де лікуються поранені бійці АТО.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора