У Єгипті археологи виявили обеліск часів Стародавнього царства, якому 4 тис. років

Біля некрополя Саккара у Єгипті знайшли фрагмент обеліску з граніту часів Стародавнього царства. Представники спільної франко-швейцарської археологічної експедиції вважають, що половина із 2,5-метрової знахідки знаходиться під землею, пише The History Blog.

Обеліск був виконаний з масивної брили червоного граніту. Канавка навколо верхньої частини обеліска вказує на те, що він був спочатку покритий мідними пластинами або золотою фольгою, щоб віддзеркалювати сонце і яскраво світити протягом дня. Це - найбільший відомий обеліск епохи Стародавнього царства, передає Укрінформ.

Напис на одній стороні обеліска вказує, що він був присвячений представниці Шостої династії, Анхнесмерірі II, доньці першої давньоєгипетської візиря-жінки Небет, матері фараона Пепі II з Шостої династії. Вона жила в середині 23 століття до нашої ери.

"У правителів Шостої династії, як правило, було два невеликих обеліска біля входу в їх похоронний храм, але цей обеліск був знайдений трохи далі від входу до могильного комплексу Анхнесмеріри II", - сказав Мостафа Вазирі, генеральний секретар єгипетської Вищої ради у справах старовини. На його думку, обеліск був викрадений каменотесами через кілька століть після установки.