Угорській стороні аргументовано пояснили безпідставність побоювань щодо прав меншини, - МЗС України

Угорській стороні було детально роз'яснено зміст освітньої реформи та представлено аргументи щодо безпідставності побоювань щодо забезпечення прав угорської меншини. Про це повідомляє прес-служба МЗС України за результатами зустрічі Павла Клімкіна і його угорського колеги Петера Сійярто.

"Клімкін наголосив, що документ повністю відповідає міжнародним стандартам, Україна передала освітній закон на експертизу до Венеціанської Комісії, щоб зняти будь-які занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, також було підтверджено візит міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога до України 19 жовтня.

Клімкін звернувся до угорського колеги з проханням про подальшу підтримку в протидії російській агресії, відновленні миру і територіальної цілісності України, подякувавши за допомогу, яка надається у лікування поранених українських військових, оздоровленні дітей з сімей учасників АТО, гуманітарну допомогу.

Були обговорені також питання українсько-угорського торговельно-економічного співробітництва.

Під час візиту міністр разом з представниками української громади поклав вінки до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.