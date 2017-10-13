Україна подала до СОТ третій позов проти РФ

Україна подала третій позов проти Росії у Світову торговельну організацію (СОТ) у зв'язку з обмеженнями імпорту своєї продукції російською стороною.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Українська сторона стверджує, що Росія порушила свої зобов'язання перед СОТ, вводячи обмеження для імпорту української продукції в період з 2013 по 2015 роки.

"Протягом 2013-2015 рр. Росія застосувала ряд обмежувальних заходів щодо імпорту соків, пива, кондитерської продукції, шпалер українського походження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЕРТ, у зв'язку з обмеженнями в Росію практично перестали потрапляти українські соки, пиво, кондитерські вироби і шпалери. У зв'язку з цим українська сторона у своєму позові вимагає від Росії проведення консультацій з даного питання.

У міністерстві також додали, що відповідно до встановленої процедури. Російська Федерація повинна протягом 10 днів направити відповідь на отриману вимогу про проведення консультацій, підтвердивши готовність вступити в консультації в рамках зазначеної справи. Після отримання згоди Російської Федерації буде узгоджена дата і місце проведення консультацій.