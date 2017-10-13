В Італії парламент проголосував за нову виборчу систему

Італійська палата депутатів в четвер остаточно схвалила закон про вибори, який, ймовірно, зашкодить руху "5-Зірок", передає УНН з посиланням на Reuters.

Законопроект, підтриманий правлячою Демократичною партією і основними правоцентристськими опозиційними партіями, був схвалений таємним голосуванням 375 голосами, проти - 215 і тепер перейде в Сенат верхньої палати для подальшого обговорення.

Вибори повинні відбутися в травні 2018 року. Аналітики кажуть, що нова система малоймовірна.

Так званий закон "Росателлум" виступає за партії, які групуються разом перед виборами і створюють коаліцію до виборів.

"5-Зірок" відмовляється приєднатися до будь-якого альянсу і заявляє, що реформа може коштувати не менше 50 місць в наступному парламенті.

Так, нова система виборів буде змішаною. Відповідно до неї, 225 депутатів будуть обиратися за мажоритарними округами, ще 386 парламентарів отримають свої мандати за партійними списками.

На відміну від існуючої системи, новий закон дозволяє створити широкі коаліції до голосування.

Цей фактор може пошкодити партії "5 зірок", яка відмовляється вступати в альянси.