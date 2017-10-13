Відокремлення Каталонії може спровокувати сепаратистські тенденції в Європі, - Юнкер

Сьогодні глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що відділення Каталонії може спровокувати сепаратистські тенденції в Європі. Він додав, що він "дуже стурбований" щодо сепаратистських тенденцій в Європі і закликав прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя забезпечити контроль над ситуацією, повідомляє Reuters.

"Юнкер заявив, що не хотів би, щоб Каталонія стала незалежною, оскільки вона заохочувала б інші регіони до того ж, а також ускладнювала б управління Євросоюзу "- йдеться в повідомленні.

"Якщо ми дозволимо Каталонії - хоч це й не наша справа - відокремитися, інші зроблять те саме. Я не хочу цього", - підкреслив Юнкер.

Звертаючись до каталонських закликів щодо посередництва ЄС, він сказав, що Єврокомісія не може виступати посередником, якщо тільки одна сторона попросить її зробити це, передає Еспресо.

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