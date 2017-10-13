За день бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

Від початку доби 13 жовтня до 18:00 в районі проведення антитерористичної операції бойовики дещо активізували збройні провокації на приморському напрямку. Уздовж лінії розмежування від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій, із них чотири – у районі Маріуполя.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, зранку бойовики з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі відкривали вогонь по оборонцях Водяного. Із цієї ж зброї окупанти близько 10 ранку били по околицях Широкиного. А стрілецьку зброю проросійські найманці застосовували на підступах до Мар’їнки", – йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку, згідно з даними штабу, незаконні збройні формування з піхотного озброєння обстрілювали українські пункти біля Кримського і Новоолександрівки.

"На донецькому напрямку під ворожим вогнем із протитанкового гранатомета і стрілецької зброї двічі опинилися захисники Пісок і один раз – оборонці Опитного", – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що під час чотирьох обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

"Унаслідок бойових дій втрат серед українських бійців немає", – підкреслюють у штабі.