Закон про освіту дозволяє вивчати предмети мовами ЄС, - Клімкін

Новий закон про освіту передбачає можливість вивчення шкільних предметів мовами країн ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на застрічі з главою МЗС Румунії Теодором Мелешкану, передає Еспресо.TV.

"На сьогодні ми вже зробили в законі виключення для мов Євросоюзу. Предмети можуть вивчатися мовами ЄС. Це чітко написано в освітньому законі" - сказав Клімкін.

Міністр наголосив, що до обговорення закону потрібно залучати насамперед громади.

"Механізм імплементації важливо обговорити з нашими румунськими друзями та партнерами, але насамперед важливо обговорити з громадами, оскільки йдеться про громади. Освіта - ніколи не про політику. Звичайно, є політичний вимір. Але це - про людей, їхні можливості, їхніх дітей", - зазначив Клімкін.

Глава МЗС Румунії Теодор Мелешкану стверджує, що близько 4 тисяч українців в Румунії навчаються на рідній мові.

"Я знаю про те, яку увагу Румунія надає освіті для українців. Але хочеться, щоб спільними зусиллями ми зробили більше. У Румунії працює тільки один український ліцей, а проживає майже 60 тис. українців Маємо працювати над методиками для відповідного викладення румунською в Україні та української в Румунії. Також варто розширити кількість предметів на українській", - сказав глава МЗС України.

Також Клімкін додав, що потрібно охопити навчання рідною мовою для всіх українців в Румунії, а не тільки тих, хто мешкає вздовж українсько-румунського кордону.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Петро Порошенко заявив, що мовна стаття освітньої реформи повністю відповідає європейським практикам.