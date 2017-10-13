Заяви РФ про розгортання у Польщі бронетанкової дивізії США є неправдивими, - Мацеревич

Розповсюджуючи неправдиву інформацію, Росія виправдовує свою агресію по відношенню до сусідів. Міністр нацоборони Польщі Антоній Мацеревич повідомив, що заяви Міноборони РФ про розгортання у Польщі бронетанкової дивізії США є неправдивими, інформує Wpolityce.pl.

"Польща, балтійські країни, Румунія — східний фланг НАТО, мають право до оборони і дій щодо відлякування і захисту від агресивної активності Російської Федерації, і жодна брехня цього не змінить. Росія окуповує частину європейської країни (України), є агресором і на кожному етапі збільшує цю агресію. А для того, щоб обгрунтувати цю агресію, вона формулює фальшиву і неправдиву інформацію щодо наших дій, які мають виключно оборонний характер", - заявив Мацеревич.

За його словами, інформація Міноборони Росії вводить в оману громадську думку, передає Укрінформ.

"Я думав, що в міністерстві оборони Російської Федерації краще вміють рахувати солдатів, які дислокують на східному фланзі НАТО. Насправді, жодним чином дивізії (США) не набирається",- підкреслив Мацеревич.

Водночас, він додав, що російські війська, які дислокуються поблизу східного флангу НАТО, складаються з багатьох дивізій.

Мацеревич зауважив, що до російсько-білоруських навчань "Запад-2017" у вересні залучено понад 120 тис. військовослужбовців, що значно більше ніж одна дивізія.

Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив у четвер, що, прикриваючись істерією навколо навчань "Запад-2017", США розгорнули в Польщі свою бронетанкову дивізію.

НАТО також відкинуло цю заяву Росії. У Брюсселі наголосили, що дії Альянсу є оборонними, пропорційними і повністю відповідають міжнародним зобов'язанням.