6 країн ЄС закликають розширити дію режиму санкцій на кібернапади

Велика Британія, Нідерланди, Литва, Румунія, Фінляндія та Естонія закликають ЄС розширити дію режиму санкцій на кібернапади.

Про це йдеться у відповідному меморандумі, предає прес-служба Міністерства зовнішніх справ Литовської Республіки на офіційній сторінці у Тwitter.

#Lithuania, #Britain and several other #EU member states have called on the European Union to expand the scope of the bloc's sanctions regime to include cyber attacks. @LTEMBASSYUK https://t.co/PALBXgDa1L

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) 12 октября 2018 г.

Захід звинуватив російську військову розвідку в управлінні глобальними кібератаками, спрямованими на установи від спортивних антидопінгових органів до АЕС та лабораторій з дослідження хімічної зброї.

4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що четверо співробітників ГРУ РФ шляхом кібервтручання намагалися отримати даніміжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України.

Накладання санкцій вимагає одностайної згоди усіх 28 країн Європейського Союзу.