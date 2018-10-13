Британія планує санкції щодо чиновників Саудівської Аравії через зникнення журналіста

Велика Британія може запровадити санкції проти саудівських чиновників через зникнення журналіста Джамала Хашокджі.

Про це пише газета Independent із посиланням на джерела, передає Радіо Свобода.

За даними журналістів, складанням списку займається британське Міністерство закордонних справ. Перераховані в ньому особи можуть потрапити під санкції в рамках «поправки Магнітського».

Саудівський журналіст, який критикував політику Ер-Ріяда і співпрацював із західними виданнями, зокрема з The Washington Post, зник 2 жовтня. Він зайшов у будівлю генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі і більше не з’являвся. Турецька влада припускає, що журналіст був убитий. Саудівська Аравія це заперечує.

Раніше запровадити санкції в рамках «акту Магнітського» зажадав комітет із міжнародних справ Сенату США. У президента Дональда Трампа є 120 днів на те, щоб визначитися робити це чи ні.