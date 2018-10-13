Доступ екс-держсекретаря Клінтон до секретної інформації відкликаний за її проханням

Екс-держсекретар та колишній кандидат у президенти США Хілларі Клінтон більше не має доступу до секретної інформації.

Як йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві Держдепартаменту, колишня перша леді сама попросила в юридичного комітету Сенату відкликати її доступ до секретних відомостей, передає агентство УНН.

“На прохання екс-держсекретаря Клінтон її доступ до секретної інформації був відкликаний 30 серпня 2018 року. 20 вересня доступ до секретної інформації був відкликаний у помічниці Клінтон Шеріл Майлз”, — йдеться в прес-релізі.

Доступ також був відкликаний ще у чотирьох осіб, які працювали разом із Клінтон, але їх особисті дані затерті чорним кольором у документі з міркувань таємності.

Наявність доступу до секретної інформації у екс- держсекретаря виявилася в центрі уваги, коли у 2015 році розгорівся “поштовий скандал”. ФБР дізналося, що Клінтон використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тисяч листів), а особисту (більше 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.

У липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.

