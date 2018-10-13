Клімкін пообіцяв дати згоду на призначення нового угорського посла

Київ найближчим часом видасть агреман на кандидатуру нового посла Угорщини в Україні, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Буде найближчим часом агреман. Угорщина запропонувала кандидатуру представника дипломатичного відомства, який має зв'язок із Закарпаттям, і мені навіть Петер Сійярто сказав, що він уже активно вивчає українську. Тобто з призначенням посла питань немає", - сказав П.Клімкін журналістам в Ужгороді в суботу

"У нас є найкращий посол в Будапешті, і ми ним пишаємося. Я думаю, що і угорці мають призначити таку кандидатуру, яка нам допомагатиме", - додав міністр.

Повідомляється, що новим посланником Будапешта в Україні має стати один з найвищих за рангом угорських дипломатів, державний секретар МЗС Іштван Ійдярто. Для його призначення Україна має погодити його кандидатуру - видати агреман.