Клімкін розповів про зустріч з угорською громадою

Під час спілкування з угорською громадою наголосив, що Закон України “Про освіту” не має на меті асиміляцію представників національних меншин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після завершення засідання Товариства угорської культури в Ужгороді, передає УНН.

"Я особисто шкодую, що зустріч з угорською громадою сьгодні була закритта для преси. З одного боку це сприяло максимальній відвертості, з іншого боку, я вважаю, що краще було зробити її відкритою — була дуже чесна розмова з усіх питань... те, що я почув, то це існує певна недовіра з боку лідерів угорської громади до цілей нашого закону", — повідомив міністр.

Клімкін зазначив, що під час спілкування з угорською громадою наголосив, що Закон України “Про освіту” не має на меті асиміляцію представників національних меншин.

"Він має наметі навчити всіх прийнятному рівню українською мови для того, щоб відкрити всім шанси в житті", — пояснив міністр.

Клімкін наголосив, що у приватних школах, відкритих Угорською реформаторською церквою, годин української мови вдвічі більше, ніж в середньому.

"Угорці мають відчувати себе вдома в Україні", — наголосив Клімкін.

Він підкреслив, що подібні консультації, щодо впровадження освітнього закону слід проводити із представниками інших громад.