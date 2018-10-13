Мерія Дніпра подарувала вузу "Лекторій"

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара відзначає своє сторіччя. До ювілею виш отримав від міської ради Дніпра особливий подарунок. Тепер біля першого корпусу університету стоятиме концептуальний арт-об'єкт «Лекторій». Інсталяція містить 17 високих сталевих стільців коралового кольору. Усі вони разом умовно об'єднані в лекційну аудиторію. Як подарунок для університету в мерії розглядалися різні варіанти: від бронзових табличок до концептуальних скульптур. Однак вибрали саме цей проект. «Для мене Дніпровський національний університет – дійсно альма-матер. Усе моє життя пов'язано з ним. Мій батько все своє життя працював тут. Цю інсталяцію ми задумували як подарунок від мерії для університету. Хоча ВНЗ і національний, він знаковий для міста. Інсталяція модернова та доволі контроверсійна. Є різні думки, проте студентам подобається. Ми будуємо сучасне місто, яке дивиться в майбутнє. Такі проекти, що міняють міський простір і приваблюють людей, потрібні», - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відкриття інсталяції «Лекторій».

Уперше «Лекторій» побачив світ у 2015 році. Під час різних мистецьких акцій стільці-велетні побували спочатку на фасаді, а потім – на даху дніпровських будівель. Також інсталяцію спускали на воду з Фестивального причалу. Крім цього, об'єкт представляли в Мистецькому арсеналі в Києві. Створив інсталяцію дніпровський художник і архітектор Микита Шалений. Свої проекти він реалізує не лише в Україні, а й за кордоном.

Інсталяцію «Лекторій» трактують по-різному. Це і розповідь про те, як важко суспільство сприймає щось нове, і символ того, що слід рости і прагнути зрозуміти незвичайне. Разом з тим, за версією Дніпровського національного університету, кожен зі стільців присвячено видатним випускникам закладу. Серед них письменники Олесь Гончар і Павло Загребельний, професор Гарварду, відомий історик Сергій Плохій, який недавно був на книжковому фестивалі Book Space у Дніпрі, а також узагальнені фігури професорів, студентів, академіків і героїв України. Один зі стільців «належить» меру Дніпра. Вночі «Лекторій» підсвічується, а збоку на стільцях є спеціальні QR-коди, за допомогою яких можна дізнатися історію героїв інсталяції. Студентам такий художній витвір до душі. «Ми спочатку були здивовані. Всі бігали дивитися на ці стільці. Вони і дивують, і водночас вражають. Мені це нагадало, знаєте, щось таке з вулиць Амстердама. За духом схоже. У Дніпрі мало такого. Звичайно, нехай вони будуть у нашому університеті», - розповіла студентка Світлана. Жителі Дніпра вже роблять селфі на тлі незвичайного арт-об'єкту.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро