Між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах відкриють прикордонний перехід

Прикордонний перехід «Кунейтра» між Сирією й Ізраїлем на Голанських висотах відкриють у понеділок.

Про це заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Reuters.

«Ізраїль, Сирія й Організація Об'єднаних Націй домовилися відкрити прикордонний перехід «Кунейтра» на Голанских висотах у понеділок», - йдеться у повідомленні.

Хейлі зазначила, що відкриття переходу «дасть змогу миротворцям ООН активізувати свої зусилля щодо запобігання військових дій у регіоні Голанських висот».

Як відомо, сили ООН здійснюють моніторинг операцій у демілітаризованій зоні, створеній у 1974 році між окупованими Ізраїлем Голанськими висотами й сирійською їх частиною, проте проведення миротворчої місії було порушене громадянською війною у Сирії.