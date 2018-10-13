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На арсеналі під Ічнею поновилися вибухи

13 жовтня, 2018 - 18:25
Фото: dsns.gov.ua

На території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Ічня на Чернігівщині поновилися вибухи.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

“У період з 13 до 14 год 13 жовтня на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалась детонація боєприпасів до 3 вибухів”, - йдеться в повідомленні.

Водночас, у ДСНС зазначають, що на території арсеналу інтенсивність детонації боєприпасів зменшилась.

З 7 годин ранку 13 жовтня авіація ДСНС здійснила розвідку технічної території арсеналу двома пожежними літаками АН-32П, провела 6 скидів води (48 тон) у межах арсеналу та вертольотом МІ-8МТ поза технічною територією – 12 скидів (24 тони), всього з початку робіт – 84 скиди води (642 тони). Психологи ДСНС надали допомогу 240 особам (всього з початку робіт – 1880 особам).

Раніше ДСНС повідомляла про те, що вибухи на складах під Ічнею припинилися.

 
    
Джерело: День
          
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