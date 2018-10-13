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На книжковій виставці у Франкфурті провели акцію на підтримку Сенцова

13 жовтня, 2018 - 21:35
Фото з Facebook-сторінки Аліма Алієва

На книжковій виставці у Франкфурті у російського стенда провели мовчазну акцію на підтримку режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів у РФ й окупованому Криму.

Про це повідомив у Facebook програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв.

“Біля російського стенда на Франкфуртському книжковому форумі провели мовчазну акцію на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів у Росії та Криму. Росіяни розгубилися і сиділи нерухомо (слухачів їх презентації було менше, ніж людей, які прийшли на акцію). Свій стенд вони оформили в агресивному червоному тоні з радянським шрифтом і без тіні смаку. Їхній стенд я читаю виключно як "Отрута Russia", що для них симптоматично", - написав Алієв.

В акції, зокрема, взяв участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Джерело: День

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