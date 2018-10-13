На Піренейський півострів насувається ураган

Ураган "Леслі" нестримно насувається на Португалію та Іспанію, очікуються потужні зливи, пориви вітру і сильний шторм на морі.

Про це повідомляє АР.

Згідно з повідомленням Національного центру США зі спостереження за ураганами, "Леслі" рухається на північний схід зі швидкістю 61 км/год., максимальна швидкість вітру становить 120 км/год.

Шторм першої категорії зафіксовано за 500 кілометрів на північний захід від Ліссабона.

Очікується, що "Леслі" накриє Азорські та Канарські острови, а також Мадейру, перш ніж рушить далі Піренеями.