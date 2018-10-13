На території арсеналу під Ічнею вибухів не спостерігається, - ДСНС

В Ічнянському районі Чернігівщини на території військових складів триває гасіння окремих осередків пожежі, на 10 годину 13 жовтня вибухів не спостерігається.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на офіційному сайті.

"Станом на 10 годину 13 жовтня, протягом останньої години, на території арсеналу зберігання боєприпасів детонація боєприпасів не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежно-рятувальними підрозділами забезпечено безперебійну заправку водою пожежних танків Міноборони. Триває очищення 16-ти кілометрової зони, прилеглої до арсеналу.

В ДСНС доповіли, що упродовж дня 12 жовтня літаками Ан-32П та вертольотом Мі-8 ДСНС тривало гасіння окремих осередків пожежі, здійснено 39 скидів води (186 тонн), усього з початку робіт – 85 скидів (554 тонн).

Крім того, проводилося очищення 16 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу.

Як повідомлялося, завершено роботу у 6 населених пунктах (Заудайка, Мала Дівиця, Обичів, Бурімка, Безбородьків, Шеловичі), а також відпрацьовано 37 повідомлень населення про виявлення боєприпасів.

Загиблих і травмованих унаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС.