НАТО готова захистити Атлантику від РФ

Сполучені Штати Америки та їх союзники НАТО готові відповісти на зростаючу загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву американського командувача Об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Кертіса Скапаротті.

"Це демонстрація наших можливостей... Ми готові, і ми навчаємося, і ми будемо захищати Атлантику", - зазначив генерал, відповідаючи на запитання, який сигнал повинен надіслати Москві американський авіаносець USS Harry S. Truman, що вперше з 1987 року увійде до Норвезького моря.

Видання зазначає, що USS Harry S Truman йде через Північне море і після візиту в Портсмут минулого тижня готується вступити до найбільших військових навчань НАТО з кінця "холодної війни".

"Росія має намір збільшити свою присутність, а також модернізує свою силу, і це не буде несподіваним, але це те, на що нам потрібно звернути увагу", - додав Скапарротті.

За його словами, військам НАТО треба продовжувати нарощувати можливості і тренуватися так, щоб залишатися домінуючими по бойових можливостях.