Полторак звільнився із військової служби

Генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт, а я його прийняв - про звільнення із військової служби.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на сторінці у Twitter.

Генерал армії України Степан Полторак залишає військову службу. Відповідно до вимог Закону України “Про національну безпеку України” вже з 1 січня наступного року посаду Міністра оборони України має посідати цивільна особа. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 октября 2018 г.

Порошенко зазначив, що генерал армії України Степан Полторак залишає військову службу.

Президент нагадав, що відповідно до вимог Закону України "Про національну безпеку України" вже з 1 січня наступного року посаду міністра оборони України має посідати цивільна особа".

"Генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт, а я його прийняв - про звільнення із військової служби. Але цінуючи значний внесок Степана Полторака у відродження ЗСУ, запропонував йому продовжити керівництво оборонним відомством вже у якості цивільного міністра", - повідомив Порошенко.