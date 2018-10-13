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Полторак звільнився із військової служби

13 жовтня, 2018 - 17:08
Фото Reuters

Генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт, а я його прийняв - про звільнення із військової служби.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на сторінці у Twitter.

Порошенко зазначив, що генерал армії України Степан Полторак залишає військову службу.

Президент нагадав, що відповідно до вимог Закону України "Про національну безпеку України" вже з 1 січня наступного року посаду міністра оборони України має посідати цивільна особа".

"Генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт, а я його прийняв - про звільнення із військової служби. Але цінуючи значний внесок Степана Полторака у відродження ЗСУ, запропонував йому продовжити керівництво оборонним відомством вже у якості цивільного міністра", - повідомив Порошенко.

Джерело: День

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