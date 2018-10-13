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Росія бреше щодо стану здоров'я українських політв'язнів, - Денісова

13 жовтня, 2018 - 17:24
Фото Reuters

Омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Росія надає неактуальну інформацію щодо стану здоров'я українських політв'язнів

Також вона опублікувала відповідь радника президента Росії Михайла Федотова від 12 жовтня на її запит від 30 серпня.

"Радник президента РФ написав, що українець Володимир Балух голодував тільки місяць. Не більше 200 днів, які підраховували всі, а лише 30. І ніби в кінці квітня політв’язень відновив харчування. Та ми всі знаємо, що лише 9 жовтня Володимир Балух написав листа про призупинення протесту на час етапу до колонії", - написала Денісова.

Вона додала, що стан здоров’я Балуха, як і трьох інших політв’язнів, російські медики оцінюють як задовільний.

"Я втомилася читати ці брехні РФ без медичних довідок, які регулярно вимагаю і досі чекаю", - заявила омбудсмен.

Вона також наголосила, що через майже 2 місяці, які пройшли з моменту запиту, інформація про стан здоров'я українських політв'язнів уже неактуальна.

Джерело: День

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