Росія повинна припинити постачання зброї своїм ставленникам на сході України, - посольство США

Росія повинна припинити постачання летальної зброї своїм підопічним на сході України. Бо зброя, яку фіксують безпілотники спостерігачів СММ ОБСЄ, вбиває військових і цивільних. Тільки Росія може припинити кровопролиття в Україні

Про це заявило у своєму Twitter посольство США в Україні.

Дипломати посилаються на інформацію та фото Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Росія повинна припинити надавати летальну зброю під покровом ночі своїм ставленикам на сході України. Зброя, яку фіксують безпілотники спостерігачів СММ ОБСЄ, вбиває військових і цивільних. Тільки Росія може припинити кровопролиття в Україні", - йдеться в повідомленні.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що у неконтрольованому районі Донецької області, неподалік кордону з РФ, БПЛА СММ "знову виявив колону вантажівок, які серед ночі їхали ґрунтовою дорогою, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Одна з вантажівок перевозила зенітну установку".