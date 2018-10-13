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Трамп спростував укладання угоди з Туреччиною щодо звільнення пастора Брансона

13 жовтня, 2018 - 19:57
Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не укладав угод з Туреччиною щодо звільнення американського пастора Ендрю Брансона, обвинуваченого Анкарою в причетності до спроби державного перевороту.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

"Я не укладаю угод по заручникам", - зазначив Трамп.

Він подякував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за допомогу і додав, що звільнення пастора призведе до "хороших, можливо, великих віднос" між Анкарою і Вашингтоном.

Нагадаємо, суд у Туреччині 12 жовтня ухвалив звільнити з-під арешту американського пастора Ендрю Брансона, переслідування якого стало причиною запровадження американських санкцій проти міністрів внутрішніх справ та юстиції Туреччини.

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