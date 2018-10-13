Туреччина звільнила американського пастора

Суд у Туреччині 12 жовтня ухвалив звільнити з-під арешту американського пастора Ендрю Брансона, переслідування якого стало причиною запровадження американських санкцій проти міністрів внутрішніх справ та юстиції Туреччини.

Про це повідомляє Reuters.

Пастора, який був за ґратами в Туреччині близько півтора року, а згодом провів кілька місяців під домашнім арештом, звинувачували в причетності до спроби державного перевороту влітку 2016 року. Суд визнав його винним у зв’язках з терористами і засудив до понад трьох років позбавлення волі, проте вирішив звільнити його без відбуття терміну.

Як повідомляє агентство, громадянину США повернули документи, і він вилетів з країни.

Вашингтон неодноразово закликав Анкару звільнити Брансона, наполягаючи на його невинуватості. Після того, як у серпні суд у Туреччині відмовився відпустити пастора, США запровадили санкції проти турецьких високопосадовців.

Президент США Дональд Трамп написав у мережі Twitter, що сподівається на швидке повернення Брансона на батьківщину. Раніше він називав пастора «заручником».