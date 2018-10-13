У Берліні тисячі людей протестують проти расизму і ксенофобії

13 жовтня, 2018 - 15:00
Тисячі людей вийшли на марш у Берліні, щоб засудити прояви расизму та ксенофобії з боку політиків у Німеччині та країнах ЄС
Про це пише Deutsche Welle.
Активісти групи, що представляють мігрантів, спільноту LGBTQ +, робітників та бездомних, приєдналися до протестів.
"Відбувається драматичний політичний зсув: расизм та дискримінація стають соціально прийнятними", - йдеться у заяві організаторів протесту. "Те, що вчора вважалося немислимим і неприйнятним, сьогодні стало реальністю".
Організатори вказали на зростаючу ксенофобію та збільшення заходів, спрямованих на боротьбу з нелегальною міграцією, зазначивши: "Європа перебуває в атмосфері націоналістичного антагонізму та ізоляції".
Очікується, що до маршу приєднаються до 40 000 осіб.
Джерело: Європейська правда