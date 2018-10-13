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У Болгарії запобігли спробі вивезти з країни унікальну античну золоту колекцію

13 жовтня, 2018 - 13:40
Фото: gdbop.bg

Співробітники Державного агентства національної безпеки Болгарії, Управління по боротьбі з організованою злочинністю і МВС провели спецоперацію.

Про це повідомили в прес-центрі МВС Болгарії, передає Укрінформ.

"Наразі затримано чотирьох осіб, в тому числі співробітник Державного агентства національної безпеки. Після отримання оперативної інформації про підготовку до вивезення з країни унікальної золотої колекції операція по затриманню членів злочинного угруповання готувалася протягом декількох місяців", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що серед вилучених античних предметів золоті намиста, кільця, браслети і дорогоцінні камені, які датуються IV століттям до нашої ери.

За попередньою інформацією, колекцію мали намір продати в Туреччині.

Заступник директора Національного археологічного музею Болгарії Христо Попов повідомив у зв'язку з цим, що вартість тільки золотого вінця вагою в 400 г оцінюється експертами в два мільйони євро.

Проводяться додаткові слідчі заходи для ідентифікації всіх членів злочинного угруповання.

 
              
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