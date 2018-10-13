У Чернігівській області за годину зафіксовано 44 вибухи, - ДСНС

13 жовтня, 2018 - 20:16
В Чернігівській області станом на 18.00 суботи на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Ічні спостерігалася детонація боєприпасів до 44 вибухів.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Як повідомляється в період з 17:00 до 18:00 на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалася детонація боєприпасів до 44 вибухів.
За інформацією рятувальників загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.
Джерело: День