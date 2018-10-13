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У Чернігівській області за годину зафіксовано 44 вибухи, - ДСНС

13 жовтня, 2018 - 20:16
Фото з відкритих джерел

В Чернігівській області станом на 18.00 суботи на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Ічні спостерігалася детонація боєприпасів до 44 вибухів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Як повідомляється в період з 17:00 до 18:00 на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалася детонація боєприпасів до 44 вибухів.

За інформацією рятувальників загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Джерело: День

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