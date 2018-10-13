У Херсоні, за участі президента України, відбулася урочиста посвята курсантів морської академії

Сьогодні, 13 жовтня, у Херсоні пройшла щорічна урочиста церемонія прийняття присяги курсантами першого курсу Херсонської державної морської академії.

Понад 2 тисячі курсантів узяли участь у святковій ході центральним вулицями міста. Посвята традиційно відбувалася на схилах Дніпра – на набережній ім. О. Федорова. На свято зібралися кілька тисяч херсонців: випускники академії, рідні і друзі курсантів та інші.

Цьогоріч посвяту курсантів в рамках робочого візиту до Херсонської області відвідав президент України Петро Порошенко.

«Херсонська державна морська академія – один з провідних центрів морської освіти з дуже потужною навчальною-тренажерною базою. Це зразок збереження та примноження національних традицій у навчанні і вихованні. Саме в Херсоні 200 років тому розпочалася підготовка морських фахівців у першому в Україні морському навчальному закладі. Морська академія у Херсоні тісно співпрацює з міжнародними інвесторами. Це дозволило вивести рівень підготовчої бази академії на світовий рівень», – заявив президент під час вітального слова.

Після оголошення випускниками академії тексту наказу молодому поповненню, курсанти нового набору урочисто взяли на себе зобов’язання стати курсантами Херсонської державної морської академії. А президент одягнув першокурсникам ХДМА формені комірці – гюйси.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора