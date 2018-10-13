У Молдові парламент відклав голосування щодо європейської інтеграції

Парламент Республіки Молдова відклав на тиждень голосування з питання про включення до Конституції синтагми про європейську інтеграцію в якості єдиного стратегічного вектора розвитку держави.

Про це повідомив спікер парламенту Андріан Канду за підсумками минулих парламентських дебатів, повідомляє Укрінформ.

«Я розчарований тим, що сталося в парламенті. Політичні й партійні інтереси було поставлено вище за національні інтереси Молдови. Наслідуючи відому приказку про те, що мудрість приходить з роками, пропоную перенести голосування з цього питання на тиждень», - зазначив Канду.

Спікер висловив надію, що наданий парламентарям час дозволить їм усвідомити, що включення вектора європейської інтеграції до Конституції - унікальний шанс зробити вектор інтеграції ЄС безповоротним, заради майбутніх поколінь Молдови.

У п'ятницю, 12 жовтня, в парламенті Молдови обговорили законодавчу ініціативу правлячої коаліції на чолі з Демократичною партією про включення синтагми про європейську інтеграцію до Конституції в якості єдиного стратегічного вектора розвитку країни.

Проти цієї ініціативи виступили депутати від фракцій соціалістів, лібералів і ліберал-демократів.