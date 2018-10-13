У США розслідують викрадення особистої інформації співробітників Пентагону

Пентагон розслідує кібератаку, в результаті якої зловмисники отримали доступ до особистої інформації співробітників американського оборонного відомства.

Про це заявив прес-секретар відомства Джозеф Буччіно, повідомляє агентство Reuters.

За словами Буччіно, витік “деяких особистих даних” стався через хакерську атаку на комерційну компанію, з якою співпрацює Пентагон.

Скомпрометовані виявилися дані невеликого відсотка персоналу, в даний час проводиться розслідування. В

ідзначається, що військовому командуванню стало відомо про те, що сталося 4 жовтня.