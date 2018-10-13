У США штат Юта офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу

Американський штат Юта офіційно визнав Голодомор в Україні 1932-33 рр. геноцидом українського народу та оголосив 24 листопада Днем пам'яті жертв цієї трагедії.

Відповідну декларацію підписав губернатор штату Гарі Герберт, повідомило в суботу Посольство України в США на офіційній сторінці у Facebook.

"Губернатор штату Юта Гарі Герберт (Governor Gary Herbert) підписав Декларацію про вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, а також про оголошення 24 листопада 2018 року Днем пам’яті українського Голодомору-геноциду", - йдеться в повідомленні.

Церемонія підписання відбулася в рамках зустрічі губернатора з послом України в США Валерієм Чалим, а також почесним консулом України в штаті Юта Джонатаном Фрідманом.

Сторони також обговорили можливості нарощування торговельно-економічного співробітництва України зі штатом Юта.

Як уточнили в українському диппредставництві, лише минулого року експорт української продукції до цього штату зріс у 17 разів, але потенціал для подальшої співпраці залишається невичерпаним.