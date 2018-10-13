Україна та Японія домовились про співпрацю у сфері оборони

Міністерства оборони України та Японії підписали Меморандум щодо співпраці та обмінів у сфері оборони.

Документ було підписано під час візиту української делегації на чолі із заступником глави МЗС України Василем Боднарем і заступником глави Міноборони з питань європейської інтеграції Анатолієм Петренком в Японію 11-12 жовтня з метою "проведення перших українсько-японських консультацій із питань безпеки".

Про це повідомила прес-служба МЗС України на офіційному сайті.

"Метою цього Меморандуму є створення умов для просування двостороннього співробітництва і обмінів у сфері оборони", - йдеться у повідомленні.

"Україна і Японія підписали Меморандум у сфері оборони. Якісно новий крок для розвитку оборонного та у сфері безпеки співробітництва.До речі, Україна - перша держава нашого регіону, з якою Японія підписала подібний документ", - написав В.Боднар на своїй сторінці у Тwitter.

Україна та Японія підписали Меморандум про співробітництво у сфері оборони. Якісно новий крок для розвитку оборонно-безпекової співпраці. До речі, Україна - перша держава нашого регіону, з якою Японія підписала подібний документhttps://t.co/zSmUjVbyPR pic.twitter.com/8wkC8hQ5Ol

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 12 октября 2018 г.

Заступник глави МЗС України Василь Боднар у своєму Тwitter також зазначив, що Україна і Японія вперше провели політико-безпекові консультації.

Україна і Японія вперше провели політико-безпекові консультації.

Мав честь представляти Україну разом із Заступником Міністра оборони України, генерал-лейтенантом Анатолієм Петренком pic.twitter.com/p34z4min53

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 12 октября 2018 г.