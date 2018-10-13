Українські спортсмени завоювали три медалі на юнацьких ОІ-2018

В аргентинському Буенос-Айресі українці впевнено продовжують підкорювати п'єдестал ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2018.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Наш плавець Денис Кесіль приніс рідній країні срібну нагороду. Дистанцію 200 м баттерфляєм представник Кривого Рогу, якому за тиждень виповниться 18, подолав за 1.55,89, поступившись лише угорцю Крістофу Мілаку (1.54,89).

Відзначимо, що це перша срібна медаль для збірної України у Буенос-Айресі. Загалом у наших атлетів тепер вже 7 нагород ЮОІ-2018.

Ще одне срібло завоювала 17-річна Анастасія Прозорова в бадмінтоні. Українка і її товариші по команді Omega вибороли медаль в змаганнях змішаних команд.

Разом з Прозоровою на другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли Маркус Барт з Норвегії, Оскар Го з Нової Зеландії, Кім Чан Хо з Фіджі, Кунлавут Вітідсарн з Таїланду, Хуан Іньсуан з Тайвані, Леоніс Від'їзд з Франції і Ву Ті Ан Ту з В'єтнаму.

Це перша олімпійська нагорода в історії українського бадмінтону.

Бронзову нагороду виграла в багатоборстві на змаганнях зі спортивної гімнастики 15-річна Анастасія Бачинська. Результат української спортсменки - 52,322. Золоту нагороду завоювала італійка Джорджія Вілла (54,066), а "срібло" - у Амелі Морган з Великобританії (53,432).