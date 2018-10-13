Український плавець Кесіль став срібним призером юнацьких Олімпійських ігор

Український плавець Денис Кесіль став срібним призером юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Денис Кесіль фінішував другим у фіналі на дистанції 200 м батерфляєм. Результат українця – 1.55,89. А чемпіоном став угорець Кріштоф Мілак – 1.54,89.

Нагадаємо, ще одну медаль в скарбничку збірної України на юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі здобув наш представник у кульовій стрільбі Дмитро Гонта. В активні українців на юнацькій Олімпіаді-2018 вже сім медалей: чотири золотих, одна срібна і дві бронзові нагороди.