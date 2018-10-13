В Естонії порушили справу проти турфірм за організацію поїздок до Криму

Державна прокуратура Естонії порушила кримінальну справу стосовно 5 туристичних фірм за організацію поїздок до окупованого Криму.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на естонське видання Postimees.

"Державна прокуратура підтверджує, що 9 жовтня в офісах п'яти турфірм були проведені обшуки в зв'язку з підозрою, що фірми могли організувати туристичні поїздки в окуповані Росією Крим і Севастополь, куди, відповідно до рішення Європейського союзу про санкції, заборонено організовувати турпоїздки і надавати там туристичні послуги", - цитує видання слова прес-секретаря Держпрокуратури Каарель Каллас.

Також на поточному тижні щодо декількох фірм було порушено кримінальну справу, п'ятьом особам пред'явлено первинні підозри. Підозрювані були допитані і потім відпущені на свободу. Прокуратура не клопочеться про взяття будь-кого з них під варту.

"У зв'язку з тим, що Російська Федерація порушила територіальну цілісність України, Європейський союз в 2014 році ввів санкції на надання послуг на анексованих територіях. У цей список включено також заборону на надання туристичних послуг - поїздок в Крим і Севастополь. Цей захід введений спільно всіма країнами ЄС і спрямований на те, щоб дати чіткий сигнал про те, що жодна країна ЄС не визнає законною анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією", - наголосив Каллас.

Видання також нагадало, що естонські турфірми роками продавали путівки до Криму, ігноруючи європейський закон і піддаючи своїх клієнтів ризику.