В Індії на 15 тижні голодування на вимогу очищення Гангу помер активіст

Гуру Дас Агарвал, один з найбільших захисників навколишнього середовища в Індії, помер 11 жовтня у віці 86 років.

Він голодував 14 тижнів в знак протесту проти бездіяльності влади країни з очищення священної річки Ганг, повідомляє агентство Reuters.

Агарвал почав голодування 22 липня в місті Харідвар на півночі Гангской рівнини. Він вимагав прийняття закону про захист священної річки і закликав припинити будівництво гідроелектростанцій на притоках водойми, які змінюють її природний потік.

У листі до прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, Агарвал пообіцяв виснажити себе на смерть, якщо влада не почне діяти.

Коли Моді прийшов до влади в 2014 році, однією з його обіцянок здійснення проекту очищення Гангу. Однак проект не здійснили через критичні помилки в плануванні і фінансовому управлінні проектом, пише ВВС.

Водами Гангу в побутових, гігієнічних і сакральних цілях користуються понад 400 млн осіб.