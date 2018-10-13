В Італії планують ухвалити бюджет попри критику ЄС

Кабінет міністрів Італії в понеділок затвердить державний бюджет на 2019 рік, за п'ять днів до офіційного крайнього терміну подання фінансового пакету.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Луїджі Ді Майо, повідомляє Reuters.

Бюджет був розкритикований Європейською комісією через плани збільшення дефіциту і витрат. В Італії заявили, що Брюссель повинен почекати зі своїм рішенням, поки не будуть представлені докладні відомості про бюджет.

"Наступного тижня, в понеділок, кабінет міністрів затвердить бюджет, який потім буде відправлений до Брюсселя і до парламенту", - сказав Ді Майо.

Згідно з італійським законодавством, уряд повинен до 20 жовтня затвердити бюджет і передати законопроект до парламенту для розгляду. Потім обидві палати повинні затвердити пакет до кінця року.