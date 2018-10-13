В окупованих містах Донбасу з'явились написи "Слава Україні!"

Непідконтрольні українському уряду міста на Донбасі обклеїли проукраїнськими листівками. На адмінбудівлях, поблизу ринків та зупинок громадського транспорту з’явились постери з привітаннями до Дня захисника України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Фотографії, які це підтверджують журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали мешканці різних міст, які підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, у Донецьку синьо-жовті листівки помітили на будівлі контрольованої Росією «адміністрації» Пролетарського району міста.

На вулиці Пухова біля каплички Святого Апостола Іоанна Богослова вивісили український прапор, а на вулиці Університетській з’явився напис «Слава Україні!».

Таке ж проукраїнське гасло помітили на будівлі школи на вулиці Космонавтів у місті Дебальцеві Донецької області.

А напис «Донбас – Україна» – на будинку культури міста Антрацит Луганської області.