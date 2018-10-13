Замість російського культурного центру у Львові відкрили Будинок воїна

Сьогодні, 13 жовтня, у Львові в межах відзначення Дня захисника України відкрили Будинок воїна. Раніше у цьому приміщенні, яке належить Львівській облраді, розміщувався російський культурний центр.

Під час урочистого відкриття на сходах перед входом у приміщення стояли воїни у військовій формі та обладунках різних часів. Це було зумовлено тим, що зараз, на три дні, у Будинку воїна буде експонуватися мілітарна експозиція учасника АТО та колекціонера Володимира Правосудова. Тож усі відвідувачі можуть побачити зброю та обмундирування часів Галицько-Волинської доби, Запорізької Січі, Українських Січових Стрільців, Української Галицької армії, УПА, УНР та сучасне форму в якій зараз воюють наші військові. Також тут є і каски та щити, якими захищалися учасники Революції Гідності.

"Коли наші військові приїжджають до Львова зранку і не мають куди подітися, то вони ідуть до нашого Гарнізонного храму. Тут вони можуть зігрітися, почекати, поки запрацюють інші установи, щоб піти вирішувати свої справи. Тепер, окрім храму, вони матимуть ще свій будинок, де їх радо чекатимуть, напоять теплим чаєм і вони зможуть перечекати певний час у хорошому товаристві", - сказав настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Степан Сус.

Священики та капелан освятили приміщення Будинку воїна. Наразі в ньому зроблений капітальний ремонт і іде поступове обживання приміщень. Варто зазначити, що тут для того, щоб дістатися на другий поверх встановлено ліфт, яким зможуть скористатися воїни, які отримали інвалідність. Також у великому залі висить великий банер із зображеннями усіх військових із Львівщини, які загинули під час російсько-української війни.

Нагадаємо, що російський культурний центр примусово виселила виконавча служба 4 травня 2017 року. Це сталося після того, як спеціальна депутатська комісія після перевірки приміщення виявила, що воно доведене громадою до аварійного стану. Також тут виявили багато радянської атрибутики, та газету, яка друкує антиукраїнську пропаганду. Російська громада добровільно виселитися відмовилася, тож виселення провела виконавча служба.

Реконструкція будівлі тривала три місяці. На неї із обласного бюджету витратили 6,2 млн гривень.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора