1 травня залишать вихідним, а 8 березня змінить назву, - В'ятрович

1 травня залишать в Україні державним вихідним днем, проте його формат буде змінений - йтиметься про Свято праці, а не про Міжнародний день солідарності трудящих.

Про це розповів директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович, передає "Главред".

Він зазначив, що залишено в силі пропозицію про перенесення вихідного з 9 травня на 8 травня і про переформатування 8 березня з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок, причому запропоновано позбавити його статусу вихідного.

"Зараз ми подали цей законопроект на затвердження Кабміну, але, на жаль, він поки не затверджений, тому що він отримав зауваження з боку Міністерства культури", - наголосив В'ятрович.

За його словами, була досягнута домовленість про проведення широких консультацій за участю громадськості та Міністерством культури, щоб, можливо, подавати цей законопроект як урядовий.

"Якщо цього зробити не вдасться, то маємо вже підтримку значної кількості народних депутатів, тому будемо подавати його як депутатський законопроект. Я вважаю, що для країни це буде дуже важливий крок вперед. Це - продовження декомунізації. Тому що ми нарешті повинні припинити жити синхронно з державою-агресором ", - додав історик.