Американці інвестують $150 млн у виробництво Ан-74

Американська компанія Oriole Capital Group інвестує $150 млн в серійне виготовлення в Україні літаків Ан-74 на потужностях державного підприємства "Харківське авіаційне виробниче підприємство".

Як повідомила прес-служба "Укроборонпрому", такі домовленості були досягнуті під час міжнародної виставки Dubai Airshow 2017.

В першу чергу мова йде про серійне виробництво українських Ан-74 у різних модифікаціях. Домовленість передбачає планування та реалізацію проекту протягом значного терміну.

У свою чергу Oriole Capital Group отримає право на інвестиції у виробництво, модернізацію та збут цих літаків.

Ключовим елементом цього стратегічного партнерства є модернізація існуючого виробництва, повне залучення всіх 3000 фахівців харківського підприємства, а також програма з модернізації літаків і авіоніки, яка допоможе підвищити експлуатаційні можливості Ан-74.

Окрім того, "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" буде отримувати замовлення на виготовлення запасних частин для літальних апаратів, проведення технічного обслуговування та навчання пілотів.

Як зазначили в "Укроборонпромі", вперше на українське авіабудівне підприємство заходить потужний інвестор міжнародного рівня.